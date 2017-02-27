高雄水果叩關波灣食品展 反應熱烈
高雄水果挺進波灣！高市農業局組隊前往杜拜，參加中東地區「波灣國際食品展」，為期5天展覽吸引全球120個國家、逾5000家廠商參與，高雄番石榴、蜜棗、紅龍果及水果醋等產品對當地居民頗具吸引力，引來不少通路商詢問。
高市農業局表示，波灣國際食品展2月26日起在杜拜國際會議中心舉行，5天展期預估吸引超過9萬5000名相關從業人員參與，是全球公認指標性年度食品交易平台，也是全球最大清真食品會展，更是進軍中東、非洲地區最關鍵展覽。
高雄前2年參加波灣食品展，2015年成功將番石榴、蜜棗銷售至杜拜果菜批發市場及巴林王國的超市，當地消費者反應良好，今年高市農業局再展出番石榴、蜜棗、紅龍果及水果醋，是台灣館參展單位中唯一展售新鮮水果的攤位。
行銷輔導科長廖大慶說，杜拜雖然也有從埃及、泰國、越南進口番石榴，但甜度及脆度都不及臺灣，所以高雄水果很受中東買主青睞，蜜棗反應更是熱烈，不但甜度高，更比傳統印度棗大顆、多汁，令當地民眾相當驚奇。
他說，這次參展有來自敘利亞、阿拉伯聯合大公國、印度、沙烏地阿拉伯、伊朗、馬爾地夫、新加坡、馬來西亞、英國等通路商洽談，尤其敘利亞買主讚不絕口，表達強烈意願，想要進口台灣水果到敘利亞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。