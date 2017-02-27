高雄水果叩關波灣食品展，反應熱烈

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高市農業局組隊參加「波灣國際食品展」，希望將高雄水果賣往中東地區。（高市農業局提供）

高雄水果挺進波灣！高市農業局組隊前往杜拜，參加中東地區「波灣國際食品展」，為期5天展覽吸引全球120個國家、逾5000家廠商參與，高雄番石榴、蜜棗、紅龍果及水果醋等產品對當地居民頗具吸引力，引來不少通路商詢問。

高市農業局表示，波灣國際食品展2月26日起在杜拜國際會議中心舉行，5天展期預估吸引超過9萬5000名相關從業人員參與，是全球公認指標性年度食品交易平台，也是全球最大清真食品會展，更是進軍中東、非洲地區最關鍵展覽。

高雄前2年參加波灣食品展，2015年成功將番石榴、蜜棗銷售至杜拜果菜批發市場及巴林王國的超市，當地消費者反應良好，今年高市農業局再展出番石榴、蜜棗、紅龍果及水果醋，是台灣館參展單位中唯一展售新鮮水果的攤位。

行銷輔導科長廖大慶說，杜拜雖然也有從埃及、泰國、越南進口番石榴，但甜度及脆度都不及臺灣，所以高雄水果很受中東買主青睞，蜜棗反應更是熱烈，不但甜度高，更比傳統印度棗大顆、多汁，令當地民眾相當驚奇。

他說，這次參展有來自敘利亞、阿拉伯聯合大公國、印度、沙烏地阿拉伯、伊朗、馬爾地夫、新加坡、馬來西亞、英國等通路商洽談，尤其敘利亞買主讚不絕口，表達強烈意願，想要進口台灣水果到敘利亞。

(中時)