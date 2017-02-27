台大校園徵才3／5舉行 提供逾2萬個職缺
2017年台大校園徵才企業博覽會暨產業趨勢展系列活動將於3月5日舉行，共有275家企業參加，提供職缺數超過2萬個，規模與徵才人數均為歷年之冠。
台大表示，今年校園徵才企業博覽會除了椰林大道等戶外攤位外，還特別於台大綜合體育館增闢「產業趨勢展」區，期能幫助同學了解產業發展趨勢，以及企業現在與未來的人才需求。
今年是世界及台灣變動很大的一年，外有川普新政、中國大陸一帶一路引導新一波貿易大戰、內有一例一休及年金改革人力調度及成本面臨轉型，各項變動都將大幅影響產業的結構，台灣產業未來新商機何在？台大今年校園徵才企業博覽會活動，將請專家釐清此一問題。
台大表示，今年參展的企業，金融科技方面有富邦金控及玉山金控；科技產業有聯發科技、研華科技及台灣美光；運動健康產業方面有巨大機械(捷安特)；電商產業方面，有蝦皮拍賣；生技界則有中天生技集團參展。這8家公司齊聚一堂，分別展出最新的產業趨勢與未來人才發展方向。
台大今年特別邀請到中天生技集團路孔明董事長擔任企業代表致詞。有興趣者可前往2017台大校園徵才系列活動資訊網頁查詢。
(中時)
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