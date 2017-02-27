保羅助攻比對手全隊多 還沒失誤
快艇隊明星控衛保羅才傷癒復出第2場比賽，立刻用表現證明他找回往日身手，今在主場迎戰黃蜂隊，他上場41分鐘，攻下15分、9籃板、17次助攻，其中17次助攻還比對手全隊傳出的16次助攻還多，更難能可貴的是，保羅整場零失誤，率隊經延長賽以124比121擊敗黃蜂隊。
31歲的保羅正值當打之年，實力與經驗都在顛峰，此役是他生涯第7場單場超過17次助攻、0失誤的完美表現，追平前輩奈許與波格斯，並列NBA史上第2，僅次於爵士隊傳奇後衛史塔克頓的14場。
快艇與黃蜂此役展開惡鬥，快艇的領先優勢到第4節遭對手逆轉，仍逼進延長賽，兩隊戰進延長賽才由快艇勝出。值得一提的是，黃蜂隊本季戰績25勝34敗，其中有18敗，球隊在第4節曾取得領先，卻無法守成。
快艇隊致勝關鍵，除了保羅的完美演出，布雷克葛瑞芬攻下本季個人新高的43分，也是功臣，這是他生涯第8場飆破40分的比賽，全都在主場演出，此外，狄安卓喬丹繳出20分、19籃板；黃蜂則以肯巴沃克的34分最高，法籍後衛巴坦也有31分進帳。
(中時電子報)
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