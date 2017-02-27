陸2017經濟成長率 估6.5至7%
中國人民大學國家發展與戰略研究院預測，今年全年中國大陸經濟形勢「穩中向好」，經濟成長率介於6.5%至7%間，消費者物價指數（CPI）漲幅為2.5%至3%。
經濟參考報報導，中國人民大學國家發展與戰略研究院26日發表宏觀經濟月度數據分析報告指出，2017年開年，中國大陸CPI呈現出明顯的U型回升，且可基本排除春節因素主導的可能。
報告認為，中國大陸生產者物價指數（PPI）今年完成U型回升的態勢更為明顯。進出口價格指數同樣呈現出U型走勢。綜合來看，國內生產毛額（GDP）也有類似的走勢，反映了經濟基本面的重要變化，經濟持續升溫。
報告說，當前物價回升首先反映中國大陸經濟的回暖，包括製造業趨穩回升。生產者價格回升也反映中國大陸對外貿易的回暖，尤其是進口需求較快回升，還反映市場供需結構的相對變化。1060227
(中央社)
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