郭婞淳：面對挫折時學會感恩與分享

「人生不只是一場比賽，我想幫助別人一起完賽」，舉重女將郭婞淳不只賽場上屢創佳績，場外善行也讓人大讚「人美心也美」，而她說學會感恩、分享，使她度過最艱難的時刻。

來自台東阿美族的23歲大四女生，郭婞淳透過舉重體悟人生，就連走上演講台分享心路歷程，也開玩笑說「能不能在台上放個槓鈴，這樣我比較不緊張」。

捐贈救護車、國光獎金分教練，未來還想在台東開早餐店，幫助家境清寒的運動員有更好的營養，郭婞淳不只是一個傑出的運動員，更有著一顆樂於助人的心，追尋著屬於自己的人生意義。

舉重是她的專業，演講是一大挑戰，但郭婞淳樂於面對挑戰。

「常有聽眾跟我說，謝謝你給我很大的力量、教我怎麼面對挫折」，郭婞淳說，聽到這些，心中的快樂是無法形容的，「所以我鼓起勇氣，分享我的故事，帶給大家力量」。

里約奧運拿下銅牌，郭婞淳在2016年底11月世界大學錦標賽又拿下58公斤級冠軍，接下來即將在台北世大運一展身手，備戰空檔期間，她勤跑演講，分享自己的人生。

從家庭環境、求學歷程，到田徑、籃球、舉重的抉擇，2014年遭遇的重大傷痛，郭婞淳一路走來並不順遂，但在她的故事裡卻是滿滿的正面能量。

2014年備戰仁川亞運，郭婞淳原本奪金呼聲很高，大賽前4個月，右大腿遭到140公斤槓鈴砸下，造成肌肉70%的斷裂。坐了1個月輪椅、歷經治療、復健，雖然最後只拿下第4名，但重回賽場已經是不容易。

郭婞淳說這次挫折是重大的轉捩點，透過前體育署副署長彭臺臨介紹，認識了長庚生技董事長楊定一。郭婞淳說，「我很感謝這個傷，這個傷讓我遇到楊定一博士，他讓我學會，相信這一切都是最好的安排，學會分享愛、感恩」。

郭婞淳用正面的心態解讀人生遇到的大挫敗，重新面對挑戰，「那次受傷讓我的故事變得精彩，因為這樣，我用演講分享我的故事，讓更多人得到力量」。

「別猶豫別害怕，經歷了這些挫折你將受益良多，雖然結果未必如想像完美，但是拚搏的過程中你會得到，只屬於你的、別人拿不走的經驗，這些寶貴的經驗會豐富你的人生，成為你前進的動力，與其自怨自艾、怨天尤人，不如把這個時間拿去讓自己變得更強」郭婞淳說。1060227

(中央社)