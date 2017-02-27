柯P騎鐵馬回新竹 把握時間陪爸媽吃飯

台北市長柯文哲，27日一早騎鐵馬至新竹，抵達代天府後休息片刻，便搭車回老家陪柯爸柯媽。（郭芝函攝）

台北市長柯文哲，27日一早騎鐵馬至新竹，抵達代天府後休息片刻，便搭車回老家陪柯爸柯媽。（郭芝函攝）

台北市長柯文哲為宣傳世大運，27日與車友從關渡宮，一路往南騎鐵馬至新竹，約10許抵達西濱公路上的代天府，一下車趕緊吃香蕉補充體力，休息片刻後，入廟進行參拜，再與車友合照留念，現場不開放受訪，停留將近半小時，柯文哲就搭車回老家陪柯爸柯媽。

原定行程一路騎至高雄，在新竹短暫休息，但柯文哲助理告訴柯媽此事，柯媽心疼兒子，她說，每次柯文哲都說很忙，沒辦法聊天，好不容易休假，就應該把握時間休息，因此要求助理不准他再騎，「這樣太累了啦！」

(中時)