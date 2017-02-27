員生醫院音樂會 員林國小音樂班帶來感動與療癒
員林國小音樂班今天移師員生醫院舉辦音樂會，16名5、6年級的孩子透過室內樂與各種管絃樂器獨奏，帶給病患及家屬感動與療癒的樂章，出席幫子女伴奏的彰化地檢署主任檢察官黃淑媛，則期許演出可以讓孩子學習與成長。
員榮醫療體系總院長張克士長期贊助地方音樂活動，去年員生醫院開幕，就在醫院大廳擺設鋼琴，還委請熱愛音樂的鄭冬佶醫師規畫每周舉辦1場音樂會，鄭冬佶得知彰化地院法官與彰檢主任檢察官的葉明松、黃淑媛夫婦關心音樂教育，子女又都就讀員林國小音樂班，於是促成這場音樂饗宴。
員林國小音樂班由家長聯誼會前後任召集人葉明松、林淑儀帶領在醫院化身的舞台演奏，其中還有媽媽幫兒子伴奏的母子檔，法國號手黃聖懿的媽媽黃懷蒂是鋼琴老師，小號手葉承勛的媽媽則是黃淑媛。
黃淑媛表示，自己的專業不在音樂，為了孩子的學習，必須花更多心力練習才能夠為兒子伴奏。音樂班的小朋友兼顧學業及音樂，真的非常辛苦，這次為孩子伴奏，是要與孩子共同承擔上台考試的緊張與壓力。
孩子們演奏著美妙旋律，除了台下有病患、家屬聆聽，還透過臉書直播分享到各角落，現場更有專程為孩子演出打氣的家長，他們說，這樣的音樂會，很療癒。
(中時)
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