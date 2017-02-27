西藏傳統新年日喀則地震 暫無傷亡

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今天是西藏傳統藏曆新年大年初一，但日喀則市仲巴縣凌晨發生芮氏規模4.5地震，震央處於高源無人區，目前並未傳出傷亡。

中新社報導，中國大陸西藏日喀則市仲巴縣27日凌晨2時48分發生芮氏規模4.5地震，震源深度5公里。仲巴縣地處日喀則市的最西端，這次地震發生在仲巴縣的隆嘎鄉隆嘎村帕如湖周邊，距離鄉政府約70公里。

仲巴縣政府表示，這次地震與2月初發生的芮氏規模5.0地震類似，震央附近均屬高原無人區，目前暫無人員傷亡報告。

中共仲巴縣委宣傳部部長廖文武表示，地震發生時，隆嘎鄉政府所在地有輕微震感；震央帕如湖周邊則是隆嘎鄉的夏季牧場，距離當地牧民的冬季草場較遠，屬高原無人區。帕如湖周邊只有夏季牧民搭建的簡易羊舍。

仲巴縣相關部門正在進行災情排查和傷亡損失資訊核實。目前暫無傷亡報告、房屋倒塌等財產損失的消息。1060227

(中央社)