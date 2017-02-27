陸最高法院：司法救助從維穩轉移到維權
中國大陸最高人民法院副院長李少平今天表示，最高人民法院明確大陸司法救助統一處理機制，實現了大陸司法救助工作「從『維穩』到『維權』的轉移」。
中新網報導，中國大陸最高人民法院27日在北京召開記者會，公布人民法院司法改革進展情況，並發布「中國法院的司法改革（2013-2016）」（白皮書）、「中國法院的司法公開（2013-2016）」（白皮書）。
報導表示，其中，「中國法院的司法改革（2013-2016）」（白皮書）包含「健全國家司法救助制度」的相關表述。
白皮書指出，2016年7月1日，中國大陸最高人民法院頒布關於加強和規範人民法院國家司法救助工作的意見，統一案件受理，統一救助範圍，統一救助標準，統一經費保障，統一資金發放，實現「救助制度法治化，救助案件司法化」。
李少平今天表示，上述意見明確大陸司法救助統一處理機制，實現大陸司法救助工作「從『維穩』到『維權』的轉移」，從「因訪救助」過渡到「因案救助」，推動救助制度法治化、救助案件司法化，確保司法救助有序運行。
據了解，2014年、2015年，中國大陸中央與地方安排的救助資金總額分別為人民幣24.7億元、29.49億元，共有8萬餘名當事人得到司法救助。1060227
(中央社)
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