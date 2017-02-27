大型家具免費清運 新竹市容變乾淨

新竹市大型家具清運，去年2月起改為「全年不限量、不限次，免費清運」便民服務措施，農曆年前不再設置大型垃圾點，經統計大型家具服務量大幅提升60％、年終髒亂點清運量降幅達55％，有效提升年終期間整體市容，許多市民都說「環境變更乾淨了！」

環保局長江盛任表示，透過清運改革，並充分運用有限的清運人力機具量能，完成民眾家具清運需求，經統計，大型家具清運自104年度6,150件提高為105年9,854件，服務內容大幅提升60％；而農曆年節期間，大型髒亂點清運從104年422公噸降至105年192公噸，降幅達55％，成效顯著。

此外，環保局於農曆年前成立「巡查清」專案，針對民眾或里長通報之大型家具及髒亂點，以即時方式通報稽查、隨即派員清除之任務編組，總計錄影蒐證查獲12件違規污染行為人，違規案件以棄置大型家具為主，垃圾包或裝潢用材等案件次之，違規者將依違反廢棄物清理法處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局表示，農曆春節期間，大型家具清運需求大增，往年採各里定點方式，常遭民眾違規棄置非大型家具廢棄物，更有外縣市或業者傾倒大量廢棄物情況，造成過年前髒亂點叢生，清潔隊員疲於奔命，難以如期完成清運任務之窘境。

去年改成「全年不限量不限次，一通電話服務到家」的便民措施後，成功紓解春節期間大型家具爆量亂放情形，受到民眾肯定，常於市區走路運動的陳小姐說，年農曆春節「少了垃圾髒亂點，多了城市清新感」，感謝清潔隊員們的辛苦付出。

環保局呼籲，民眾欲清運大型家具或家電，平日即可直接撥打電話03-5388406向清潔科事先登記，在指定時段放置在「足供3.5公噸車輛停放」的住家門口或巷口，再由環保局派員免費清運，也請民眾循合法管道清除廢棄物，不要因貪圖一時方便而受罰。

(中時)