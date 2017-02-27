登年度影響力女星 劉詩詩領獎哭成淚人兒
大陸女星劉詩詩演出《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》、《神話織女》等戲成為炙手可熱的新生代女星，並以宮廷劇《步步驚心》中「若曦」一角，再創事業高峰，演藝成績亮眼。劉詩詩昨（26日）出席中國電視劇品質盛典獲最具影響力女演員，劉詩詩上台領獎時，還感動哭成淚人兒。
劉詩詩昨出席中國電視劇品質盛典獲得最具影響力女演員獎，儘管已離開老東家「唐人影視」，劉詩詩仍感謝前公司的栽培，感性謝前老闆「沒有她就沒有今天的自己」，講到激動之處，劉詩詩還哭成淚人兒，在舞台上展現真性情，獲得網友誇她是認真努力、懂得感恩的演員，而劉詩詩淚灑舞台，模樣依舊相當優雅。
劉詩詩自2007年加入經紀公司唐人影視，在前東家長達9年的時間，也因此奠定「唐人一姐」的地位，儘管她約滿離開，劉詩詩仍與前東家維持良好關係，唐人影視也曾表示，儘管經紀約不在唐人「但唐人永遠是她的娘家，永遠是她的後盾！」
(中時電子報)
關鍵字：劉詩詩
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