二二八家屬：釐清真相盼70週年有結果

明天是二二八事件70週年，二二八受難家屬張秋梧今天表示，民進黨去蔣化是對的，但這只是一部份，轉型正義不是先討黨產，而是先釐清二二八事件真相，希望今年有個結果。

張秋梧上午在二二八國家紀念館對媒體指出，總統蔡英文在去年520就職總統演說指出，要成立「真相與和解委員會」，3年內完成台灣轉型正義調查報告書，但令人遺憾，蔡政府執政近1年，事關人權與二二八事件或白色恐怖時，從來不提二二八事件。

張秋梧並指出，2月15日以台灣二二八和平促進會名義發函總統府、內政部與教育部，希望總統尊重二二八家屬提出的資料與建議，但至今沒有任何回應。

張秋梧說，去蔣化是對的，但那是一小部分，最重要是如何計畫轉型正義，大的規劃要先講出來，不是一點一點去做。她批評，每年二二八就像表演，是追思還是紀念看不懂，活動做一做，用一些老百姓的血汗錢弄一弄就結束，明年再來做同樣的事，講了70年，事情根本沒解決。

張秋梧表示，希望今年就要有結果，她說，蔡總統是好命人，不知基層艱苦，日前二二八國家紀念館舉辦「人民力量打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」開幕，財團法人鄭南榕基金會也有受邀出席，張秋梧說，鄭南榕求仁得仁，有紀念館、有紀念日，今年是二二八70週年，鄭南榕基金會的人排在前面講話，二二八家屬排在後面，甚至沒有安排發言。

張秋梧說，二二八轉型正義，不是先討黨產，二二八、白色恐怖事件要先釐清，接著在做其他，進行司法改革，否則黨產討到一半被法院禁止，討不回來也沒用。1060227

(中央社)