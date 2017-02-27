國5提前北返車潮 雪隧入口塞6公里

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二二八連假第3天，午後高速公路各區域路況大致順暢，僅國5北上宜蘭到坪林車多壅塞，雪隧入口塞車長達6公里。

二二八連假過了一大半，午後國道各路段路況大致順暢，不過國5已經出現北上車潮。根據高公局即時路況資訊系統，國5北上宜蘭到坪林雪隧路段亮紅燈，時速只有33公里，雪隧入口處排隊長達6公里。

高公局預估，今天下午到傍晚將出現北上車潮，除了國5，西部國道可能壅塞路段包括國1虎尾員林、豐原后里、竹北楊梅，國3竹山中興、草屯霧峰、沙鹿大甲、竹南西濱、龍潭樹林等路段。1060227

(中央社)