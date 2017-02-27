持刀進ATM搶女子4千元 男子判刑7年半

北市一名女子提款時，遭陳姓搶匪持刀劫走新台幣4000元，雖然她全身而退，卻罹患創傷壓力症候群等。最高法院維持高等法院見解，依強盜罪判陳男7年6個月徒刑，全案定讞。

判決書指出，這起案件發生在民國104年10月間，當天一名女性上班族在台北市南京東路一家銀行ATM（自動櫃員機）領錢時，遭頭戴全罩式安全帽的陳男，持33.5公分的水果刀恐嚇，要求交出財物，他更稱自己「曾殺過人、已遭通緝、不在乎多殺一個人」。

當時ATM僅有該名女子和陳男，她擔心抵抗後遭殺害，機警反問對方「你結婚了嗎」；搶匪傻眼，隨即回應「不要問我這個問題」，接著女子又反問「你做這種事情，不擔心你父母會難過嗎」，陳男則說「我就是搶了錢，要回南部看我爸爸」。

一審台北地方法院依攜帶凶器強盜罪，判處陳男有期徒刑7年6月；陳男不服判決結果，提起上訴。

陳男向法官供稱，自己只是恐嚇取財，沒有加重強盜，所持的水果刀並未開封，他有憂鬱症病史，有時頭腦會不清楚，才會拿刀恐嚇。

陳男的辯護律師則說，依據現場監視器畫面，陳男和這名女子保持30公分距離，沒有持刀架住她令其不要動，並無強盜意圖，僅是要讓女子心生畏懼、交付財物，這應屬於恐嚇取財的要件。

然而，台灣高等法院法官並不採信陳男及其律師說詞，也認為陳犯後否認加重強盜犯行、避重就輕，甚至為脫免羈押的處分，向法官謊稱已賠償女子2000元，因此駁回陳男的上訴。

案經上訴，最高法院維持高院見解，駁回上訴，全案就此確定。1060227

(中央社)