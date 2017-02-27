全台首座　桃園市土地公文化館開幕

土地公文化館盛大開幕。（葉臻攝）

桃園市土地公文化館經過3個月的試營運，在今天上午盛大開幕，成為全國第1座土地公文化展覽館，桃園市文化基金會表示，試營運期間平均每天有700人參觀，3至5月的團體參觀也幾乎滿檔，顯示土地公的魅力，也期許館場能成為展現台灣特色信仰的常民文化地標。

鄭文燦表示，桃園市土地公文化館的前身，是桃園市升格前的桃園市公所規劃的土地公文化館，會定期舉辦土地公文化節，由市府文化局接手後進行策畫，並由文化基金會負責營運，在過去3個月的試營運期間，參觀人數約有7萬人次，上半年的預約參觀團體更超過50團。

館方配合開幕活動，除了原已展出的面譜展之外，1樓的廟會彩藝及4樓的神氣神器展也成為特色，未來將以年度推出一系列傳統藝術文化4檔特展，分別為傳藝大逗陣、桃園文學地景、大河之市和藝桃趣文創。

(中時)