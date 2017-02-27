林鳳營故事館啟用 六甲青年《洄家》找記憶

林鳳營故事館27日由市長賴清德及地方各界人士見證下，揭牌啟用。（萬于甄攝）

擁有地方文化歷史的林鳳營道班房，重新修繕成故事館，27日落成吸引居民前往拍照。（萬于甄攝）

《洄家》由27歲的蕭士椉策展，其本身除研究藝術相關外，也設計六甲意象的家徽，供區公所使用，讓民眾驚呼很有質感。（萬于甄攝）

林鳳營故事館首檔展覽邀請12位在地青年藝術家參展，其中雕刻師柯詠馨更帶著自己的小孩返鄉。（萬于甄攝）

原本遭閒置欲拆除的林鳳營車站道班房，去年由六甲區公所向環保署申請拔尖計畫補助經費，耗時6個月修繕打造成林鳳營故事館，27日在市長賴清德及地方各界人士見證下，重新啟用揭幕，首檔展覽《洄家》邀請12位在地青年用藝術述說六甲的美。

台灣早期南北交通仰賴鐵路通行，而道班房就是台鐵員工短暫休息居住的地方，不過，隨著時代變遷，交通運輸系統益發進步轉型，工作人員也相繼退休之下，道班房逐漸成為閒置空間，部分更成為社區治安的死角。

六甲區公所去年發掘轄區內亦有林鳳營道班房閒置，且道班房全用檜木打造，若是拆除相當可惜，因此向環保署爭取拔尖計畫，將林鳳營道班房改建為故事館，保留歷史文化的軌跡，也創造一個讓地方人文藝術可發聲的平台。

林鳳營道班房首檔展覽由27歲的蕭士椉，以回家的概念邀集12位在地青年參展，蕭士椉表示，展覽名稱《洄家》的洄字有逆流、洄游的意思，六甲地區青年人口外移嚴重，約8成年輕人都選擇到都市發展，回家彷彿成為逢年過節的一種形式。

蕭士椉也說，近年來因網路資訊發達，軟實力的提升，許多六甲青年滿載新穎的創意返鄉，卻面臨地方苦無展演空間。如今，林鳳營故事館重新啟用，不僅讓歷史文化永續保存，更利用老房屋孕育新生命，成為青年返鄉《洄家》的動力，展期即日起至3月12日。

(中時)