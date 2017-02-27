八德三元宮　2136斤祈龜分福

今年的米龜有2136斤重。（葉臻攝）

桃園市長鄭文燦(左二)觀賞祈龜造型創意競賽。（葉臻攝）

擁有200多年歷史的八德三元宮，今天舉辦「2017文化薪傳-八德祈龜傳統推展活動」，慶祝福德正神土地公的誕辰外，也敬獻象徵平安、長壽且重達2136斤的米龜，並讓信眾分食分享福氣。

桃園市長鄭文燦表示，平安米糕龜的製作是為了祈求健康、平安和長壽，米龜越大也象徵生活越來越好，今年敬獻的米龜則有2136斤，祭祀後也會讓信眾分食，讓每個人都分享到這份福氣。

上午除了米龜當主角外，也有讓大家動手製作的DIY絹印祈龜包、紙藝、捏麵人和彩繪，同時也舉辦祈龜造型創意競賽，讓年輕學童認識傳統文化，鄭文燦也強調，未來會在八德規劃地景藝術節等活動，待八德呂宅著存堂修復完成，也要發展成八塊厝故事館，讓更多人了解八德文化。

(中時)