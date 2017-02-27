2017大陸最好大學排名 清華北大浙大列前三

2017「大陸最好大學排名」於2月27日正式發布，排名展示了大陸綜合實力最強的500所大學，清華大學、北京大學、浙江大學位列前三，上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、華中科技大學、中山大學、哈爾濱工業大學依次排在4-10名。地方高校中表現最好的是蘇州大學（28名）、首都醫科大學（42名）、福州大學（44名）和上海大學（50名）。

澎湃新聞報導，排名創始人程瑩博士指出，大陸最好大學排名的評價體系使用的都是最能體現大學辦學水平的關鍵指標，例如新生高考成績、畢業生就業率、論文數量與質量、成果轉化收入等，因此排名結果能夠客觀地反映大學的競爭性地位。

2017年，大陸最好大學排名在人才培養、科學研究、服務社會三個維度之外，首次增加國際化的評價維度，引入留學生比例指標。程瑩介紹：隨著大陸綜合國力的不斷提升，國家的文化影響力日益增強，越來越多的外國學生選擇到大陸接受高等教育。留學生比例是國際通行的衡量大學國際化發展水平的基本指標，該指標可以考量我國各個大學的國際聲譽以及提供國際化教育環境的能力。

2017大陸最好大學排名調整了綜合排名的門檻要求，所有本科招生規模在100名以上且發表論文數量在100篇以上的大學都被納入排名。一批學科特色鮮明的學校得以在綜合排名上嶄露頭角，對外經濟貿易大學（27名）、上海財經大學（38名）、中央財經大學（44名）、北京協和醫學院（52名）等頂尖財經大學和醫科大學表現尤其搶眼。

與此同時，青海大學和西藏大學首次進入綜合排名名單，標誌著大陸最好大學排名完整覆蓋了大陸地區所有省級行政區的大學。儘管納入2017綜合排名的大學數量有所增加，但也有不少去年上榜的學校展現出強勁的發展勢頭，在今年的排名中取得了突破，深圳大學（89名）和華僑大學（100名）雙雙躋身大陸百強大學之列。

「大陸最好大學排名」由軟科（上海軟科教育信息諮詢有限公司）每年發布。上海交通大學高等教育研究院院長劉念才教授認為，該排名和大多數排名相比的一個顯著優勢是公佈了排名的原始數據，使得排名完全透明，提高了排名結果的參考價值。

(旺報)