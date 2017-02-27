奧斯卡史上最大烏龍 這些獎也曾糗頒錯

王力宏曾糗跑上台領獎，哥倫比亞小姐被現場「摘冠」。(圖／達志影像、本報系資料照)

第89屆奧斯卡頒獎典禮順利落幕，卻出現史上最烏龍事件，頒最佳影片時，頒獎人先宣布《樂來越愛你》，不僅劇組都開心衝上台，連外媒全都發布喜訊，結果發現報錯獎，最佳影片真的得主是《月光下的藍色男孩》，讓大家超傻眼，其實國內外過去也有相同例子，讓領獎人糗翻天瞬間。

台灣三金頒獎出包不只一次，2005年金曲獎時，莫文蔚因咬字不清，把黃立行念成了「王力行」，讓王力宏率先衝上台領獎，卻發現得獎的不是他，害他尷尬不已；2007年金鐘獎頒男配角時，把獎頒給張國柱，事後才得知工作人員搞烏龍，真正得主是本名張嘉年的太保，最後緊急決定讓2人並列。

前年環球小姐大賽，主持人在宣佈冠軍時，錯把第二名看成第一名，哥倫比亞小姐都戴上后冠繞場，他才發現弄錯，現場「摘冠」給真正得主菲律賓小姐；2015年MAMA頒獎，EXO獲4大獎，不過事後成員LAY在微博曬獎座時，發現上面寫JYP（朴軫永），讓他尷尬急刪文。

(中時電子報)