大陸遊客驟減2成 南韓免稅店陷客源荒

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中國大陸媒體引述南韓濟州觀光協會統計，今年春節長假期間，前往濟州島旅遊的中國大陸旅客較去年春節大幅減少近2成，免稅店的停車場門可羅雀，陷入嚴重的客源荒。

中國大陸國家旅遊局的數據顯示，今年春節期間，出國旅遊的大陸民眾約615萬人，較去年春節成長7%，除了泰國歷久不衰外，日本也是大陸旅客最愛去的國家之一。

但過去的旅遊勝地南韓卻逐漸乏人問津。據濟州觀光協會統計，今年春節前往濟州島旅遊的大陸旅客僅4萬2880人，較去年減少20%。

第一財經記者實地走訪發現，南韓許多免稅店停車場已經不見往日遊覽車排隊的盛況，停車場管理員估計數量至少減少了1/3，免稅店的營收也因此大幅減少。

報導引述南韓旅遊發展局的報告指出，包含間接經濟效果，中國大陸旅客帶來的經濟效益為220億美元，為南韓國內生產毛額（GDP）貢獻1.6%。

中國大陸旅客激增，消費更是驚人，南韓一家信用卡公司統計，2015年大陸旅客在南韓的平均消費額為2319美元，比日本、美國等其他國家旅客高出1倍。

南韓免稅店協會營運本部負責人表示，外國遊客占免稅店銷售額的7成以上，其中絕大多數來自中國大陸旅客。

但春節期間中國大陸旅客大幅減少的結果，讓免稅店營收也大受影響，一位免稅店負責人就透露，有商家春節期間的銷售額較去年同期減少近4成。1060227

(中央社)