最佳影片頒錯 奧斯卡新科影后說話了

好萊塢最大電影盛會奧斯卡金像獎今天頒獎，發生最佳影片獎頒錯得主烏龍，堪稱大家有記憶以來頭一遭，新科影后艾瑪史東也直呼太瘋狂。

最佳影片獎一開始宣布頒給「樂來越愛你」（La La Land），但後來發現真正得獎影片是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。

根據路透社，以「樂來越愛你」勇奪奧斯卡最佳女主角獎的艾瑪史東（Emma Stone）在後台告訴記者：「那是有史以來最瘋狂的奧斯卡時刻吧？」「真是奧斯卡史上一樁怪事。」

她說「我想大家一片霧煞煞」，還說「非常為『月光下的藍色男孩』高興」，稱讚此片是「歷來最佳電影之一」。

根據「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）網站，頒獎典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）當時開玩笑說：「我不知道發生什麼事，我為此很自責。」

「記住，這只是一場頒獎秀。我是說，我們不願看到人失望，但好消息是我們能看到一些特別版演說。」

這起烏龍事件引發網友熱議，搞笑留言，還亂扯陰謀論。

有人拿很常上推特留言的美國總統川普開玩笑，表示川普明天會推文說「奧斯卡轉播真是大災難，大家看到最後的烏龍沒？ 根本是作弊，悲哀！」

此外，有人調侃種族爭議話題，在推特上寫說「我今晚真懷疑白人，但這起奧斯卡烏龍，恢復我對人性的信心」。

還有網友推文：「我猜奧斯卡烏龍是套好的，想強調『月光下的藍色男孩』奪走『樂來越愛你』的白人特權。」

甚至有人留言說：「我認為奧斯卡烏龍可能與激進伊斯蘭恐怖分子有關，誰挺我？」1060227

(中央社)