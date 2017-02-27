最佳影片搞烏龍 艾瑪史東：恭喜月光

奧斯卡史上首次宣布最佳影片獎項搞大烏龍，新科影后艾瑪史東受訪表示，恭喜「月光下的藍色男孩」（Moonlight），雖也想奪最佳影片獎項，但替月光下的藍色男孩感到高興。

艾瑪史東（Emma Stone）榮獲第89屆奧斯卡金像獎最佳女主角殊榮，她來到後台受訪時表示，得獎後最先打電話給媽媽，今晚打算與朋友喝香檳慶祝。

不過在場媒體最感興趣還是最佳影片大搞烏龍的糗事，她說，「我真他X的愛死月光下的藍色男孩了」，好愛這部片，替月光下的藍色男孩感到無比興奮。

艾瑪史東表示，當然很高興聽到頒獎人宣布是「樂來越愛你」（La La Land）得獎，也很希望能贏得獎座，但是大家仍替月光下的藍色男孩感到高興，這的確是部佳片，所以她個人完全釋懷，也不打算追究怎麼一回事。

她並且反問台下的記者，今晚這一刻是否是奧斯卡最瘋狂的時刻，部分記者回應說是的。艾瑪史東笑說，太酷了，大家都締造了歷史，這是難以預料的結果，但卻是奧斯卡史上罕見的。1060227

(中央社)