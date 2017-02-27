買安毒送檳榔！檳榔攤掩護販毒

34歲詹姓男子以檳榔攤作為掩護販毒。（葉書宏翻攝）

警方在檳榔攤後方辦公室搜出安非他命20克、K他命殘渣袋等證物。（葉書宏翻攝）

34歲詹姓男子在新北市蘆洲區經營檳榔攤，暗中從事販毒行為，打出「買安毒送檳榔」噱頭，永和警分局獲報25日循線前往查緝，當場搜出安非他命20克、K他命殘渣袋等證物，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方上門時，詹嫌還邊抽K菸邊包檳榔，警方在檳榔攤後方辦公室搜出安非他命20克、K他命殘渣袋等證物。詹嫌供稱，毒品都是自己吸食，在北市中山區某酒店購買的，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)