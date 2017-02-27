春回大地~兔兔、彩蛋外型巧克力搶搭復活節商機!

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復活節限定「蛋形巧克力12顆裝」禮盒，內含風味濃郁松露巧克力12入，售價950元。（圖片提供／GODIVA）

特製款「牛奶巧克力小兔」（圖左）及「黑巧克力小兔」（圖右），售價300元／單個。（圖片提供／GODIVA）

新品「春季巧克力禮盒10顆裝」禮盒內含小雞及復活蛋造型巧克力，售價1150元。（圖片提供／GODIVA）

3月到來氣溫逐漸回暖，即將迎來西方重要節日復活節，西方慶祝復活節會贈送兔子形狀禮物或製作彩蛋繪上兔子圖案，象徵大地回春、萬物生機蓬勃。

蛋象徵新生命的開始，根據傳說野兔是一種日夜都不會閉上眼睛的動物，能在黑夜中觀看四周且繁殖力旺盛，因此西方社會在復活節當天贈送彩蛋成為一種風俗。

連鎖巧克力品牌GODIVA看準商機，推出復活節限定商品，加入小雞、小兔及蛋型設計等元素，搶攻復活節商機。「蛋形巧克力12顆裝」禮盒外觀仿雞蛋外型設計，內含經典松露巧克力12入，香甜濃郁巧克力風味令人著迷;另一人氣商品「首飾盒連巧克力復活蛋16顆裝」禮盒，特製粉紅色系蛋型首飾盒，以亮片裝飾出紅、橙、粉綠色花卉，光影變化閃耀不同色澤，被GODIVA迷譽為珍藏聖品。

此次更推出「牛奶巧克力小兔」及「黑巧克力小兔」2款特製兔型巧克力，外包裝設計兔子抱著彩蛋逗趣可愛，黑巧克力香醇口感與絲滑柔順的牛奶巧克力雙重滿足。

今年春季系列商品，更與東京插畫師Chico Hayasaki合作大玩創意，以黃、綠色系為主視覺，搭配多種顏色蝴蝶插畫、春日氣息濃厚，春季限定外包裝洋溢著滿滿活力，傳達萬物重生喜悅和歡欣。春季系列推出「小雞造型巧克力」，有香蕉焦糖黑巧克力、橘子味牛奶巧克力及榛果蓉白巧克力3種口味，及「迷你蛋型巧克力」，包括香草黑巧克力、紅莓黑巧克力、85%黑巧克力、餅乾慕絲牛奶巧克力與榛果蓉牛奶巧克力5種口味，新品「春季巧克力禮盒10顆裝」禮盒及「春季片裝巧克力鐵盒15片裝」禮盒更是店內熱銷商品，人氣滿滿。

(中時)