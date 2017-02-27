假拜拜 真販毒 神明難容遭逮
台北市綽號「小陳」的39歲陳男，涉嫌與30歲綽號「環環」的李姓女友，於六張犁一帶共組販毒集團，販賣各級毒品牟利；且為規避查緝，他們利用廟宇拜拜人潮，掩護交易。信義警分局經數月跟監、蒐證，日前趁兩人於宮廟拜拜「補財庫」時逮人，並陸續查獲共十二名共犯到案，起出海洛因、安非他命、大麻等各式毒品。
警方說，陳、李這對毒鴛鴦長期共組販毒集團獲利不斐，出入均以高級休旅車代步，為規避員警查緝，平日均居住北市各汽車旅館並兼營販毒，且常出入信義區的宮廟。
專案小組發現2人生性狡猾，曾因無意間至宮廟拜拜後成功交易毒品，認定土地公「好神」。自此均由「小陳」與上、下游成員相約於宮廟交易毒品，再由「環環」出面，拜拜兼交付毒品，不僅人潮來往相對安全不易遭警盤查，甚至篤信每逢初一、十五拜拜可「補財庫」，讓販毒事業蒸蒸日上。
日前2嫌再度前往拜拜祈福「補財庫」，警方研判又將交易毒品，檢察官指示同步收網查緝，一舉將販毒集團成員全數拘捕到案，依毒品罪嫌送辦，擴大偵辦中。
陳、李2嫌遭逮後只能認栽，大嘆這樣「假拜拜、真販毒」的模式竟會被識破。警方則怒斥他們，廟前販毒，連神明也不容！
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(中時)
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