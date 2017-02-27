嫌加速闖紅燈　警意外查獲毒品

何男因為闖紅燈，被警方查獲有毒品。（葉臻翻攝）

桃園市警局八德分局八德派出所員警，今天凌晨1點多在豐德路89巷發現32歲何男駕駛的銀白色自小客車加速闖紅燈，員警鳴笛後欲上前想盤查，何男卻將車輛開進入附近大樓的地下停車場，卻仍被警方攔下，並在有多項前科的何男車中，起獲出2大包安非他命和1小包分裝的安非他命，共計338公克，另還有12小包共22公克的海洛因及注射針頭，全案經警方偵詢完後，依毒品危害防制條例罪，移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)