龍抬頭擲筊 擇定龍王祭5／14出神殿
龍抬頭、好豐收！彰縣府和龍舟委員會27日上午在鹿港龍山寺辦理「2017鹿港慶端陽系列活動～龍王祭」擲筊，擇定獨步全台、也是全台最有特色民俗活動「龍王祭」從5月14日開始祭典，龍王出神殿，遶境護祐平安，並駐蹕河岸護持龍舟賽。
民俗二月二是「龍抬頭」好日子，連日來春雨霖霖，解了大地乾渴，眾人感謝龍王靈驗，縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、彰化縣龍舟委員會總幹事吳文輝、龍山寺管委會主委施輝雄等，也特別在今天農曆二月二特別日子，向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示，虔誠祈求風調雨順，龍舟競賽活動平安圓滿。
魏明谷表示，今年鹿港慶端陽龍舟，延續去年夜間舉辦，更將活動延長到1個月，要號召古街都掛燈籠，照亮鹿港，前來遊客能夠留下來過夜。
「龍王祭」將在5月14日被恭迎出神殿，當日將龍舟及藝陣踩街隊伍陪同龍王遶境並舉行「龍舟點睛迎喜慶、祭江祈福典禮」，為鹿港慶端陽活動拉開序幕。在慶端陽活動期間還有「國際龍舟邀請賽」、「端午節慶巡禮」及「靜態展覽」。
今年端午節前夕一個月於福鹿溪兩側進行藝文表演，夜晚舉行夜間龍舟競賽，提供民眾更多元的活動，感受鹿港白天和夜晚不同景色。
(中時)
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