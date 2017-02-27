下寮沙灘海龜屍體 專家：自然死亡

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海巡署二一大隊磺港安檢所人員今天中午於萬里下寮沙灘發現死亡海龜，海洋大學人員研判為自然死亡的赤蠵龜，將牠就地掩埋。

海巡署二一大隊磺港安檢所人員中午11時35分於下寮沙灘發現死亡海龜，立即通知海洋大學人員到現場協處。

海洋大學人員於12時10分抵達，現場量測海龜長74.5公分、寬72.5公分、重43.3公斤，品種為赤蠵龜。

經過海洋大學人員於現地解剖後，認定死因為自然死亡，後續由磺港安檢所人員協助就地掩埋。1060227

(中央社)