高中師反大學考招案 教長：蒐集意見

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高中教師近日連署，反對大學招聯會的大學考招新案。教育部長潘文忠今天表示，會蒐集高中端等各方意見，列入考招案審議考量，希望落實考招改革精神。

大學招生委員會聯合會23日公布最新的大學考招方案，未來考科將改為新型學測和分科測驗，新型學測包含國、英、數、社、自，大學申請入學可從中任選最多採計4科，申請入學將於5、6月舉行。

一群高中老師發起「招聯會，請以台灣教育為重！」連署， 號召高中教師、主任、校長響應，表達高中端對招聯會方案的反對，呼籲教育部與各大學退回嚴重傷害招聯會考招案，要求學測考科減回3科，延後申請時程，保有高中完整學習。

教育部長潘文忠受訪時表示，考招新方案應符合高中學習完整、落實選修多元化，及大學選才多元等精神，目前招聯會的考招方案尚未經過會員大會討論，教育部現在不適合干涉，等方案正式送到教育部後，教育部會仔細檢視是否能實踐上述精神。

潘文忠也指出，教育部會組成小組，在招聯會正式方案報教育部前，多蒐集高中主任、校長等各方意見，了解各界對於考招方案執行的看法，待審議招聯會考招案時會列入考量，希望讓最終定案版本能落實考招改革的精神。1060227

(中央社)