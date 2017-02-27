越籍移工買蛋糕配毒慶生遭盤查 壽星遲到逃一劫

范男等7人買了蛋糕配毒被逮，壽星則因為遲到逃過一劫。（葉臻翻攝）

桃園市警局桃園分局，昨天針對轄內酒店、KTV、網咖及外籍移工餐廳等場所進行臨檢查察，共計查獲二級毒品案件4件11人和三級毒品案件2件4人及其他犯罪案件6件6人。

其中以范男為首的7名越南籍移工，昨天晚上10點多在中正路某越南餐廳聚集，要趁休假聚會幫朋友慶生，桌上還擺有要給壽星的蛋糕，但被眼尖員警發現他們神色詭異，盤查之下竟發現他們的座位底下散落數包K他命和毒咖啡包，雖7人都否認擁毒，但經毒品篩驗，7人均呈現陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例，將7人移請臺灣桃園地方法院檢察署偵辦，而還沒到場的壽星則逃過一劫。

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(中時)