蝦咪！英研究證實 搭大眾運具吸入更多致癌物

為降低空氣汙染，政府長期鼓勵民眾以「大眾交通運輸工具」取代「自己開車」，但此舉可能需要更完整的配套！英國最新研究指出，民眾搭乘高鐵、公車時，暴露的致癌物懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）的濃度，竟至少是開車者的2~5倍之多。

搭大眾運輸工具，卻吸入更多的髒空氣，這消息簡直讓大多數民眾不可置信。據外電指出，英國薩里大學的一項研究，分別在地鐵、公車和汽車上裝設空汙監測器，發現地鐵站的空汙最嚴重，相較開車者，PM10、PM2.5濃度分別高出8倍和5倍；搭公車者，暴露的PM10、PM2.5濃度，則是開車者5倍和2倍。

之所以有如此的情形，該研究認為，搭乘地鐵或公車者，因車子每到一站、車門開啟時，都會引入車外的髒空氣，使得車內空汙嚴重；至於開車者，因車窗常保持緊閉，且車內多有空氣濾清器，能適度減少空汙。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，以降低汙染源的角度來看，鼓勵搭乘大眾運輸工具「是正確的方向」；他表示，大眾運具的空汙高，除了車門反覆開啟，車子進站、出站時，其「剎車」這個動作，也會因此產生PM10，「電動車也不例外」。

面對該項研究，葉光芃說，政府和運輸業者也需要思考其配套措施，像是在車內、站內加裝空氣濾清設備等，民眾則建議配戴口罩來隔絕髒空氣。衛福部國健署則表示，多項國際研究證實，搭乘大眾運具除了能減少空汙，也能提高民眾活動度來促進健康，但該署也會盡快就英國這項研究進行分析，探討是否有相關改進的空間。

葉光芃進一步強調，我國若想打造綠色城市，仍應積極向丹麥學習，以完整的大眾腳踏車運輸系統，取代各種車類的使用，「減少根本的空汙來源」；我國雖有部分城市已在推廣腳踏車，但車道多設置在大馬路旁、使得騎士邊騎邊吸廢氣，「建議設在車輛少的道路或巷弄」。

(中時)