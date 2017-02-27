全國3天大掃毒 查獲80公斤毒品

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日前發生的W飯店毒趴致死案，到清泉崗空軍基地疑似染毒案，凸顯毒品氾濫問題，行政院長林全指示加強掃毒。警政署自24日起，規畫連續3天的「全國同步查緝毒品專案」，共查獲毒品淨重約80公斤，成效豐碩。警政署強調，掃毒沒假期，將持續打贏這場反毒戰爭。

本次掃蕩前，警政署事先運用大數據分析，透過廣泛蒐集情資及掌握轄區狀況，並分析110報案紀錄等方式，預先鎖定近350處涉毒治安熱點，作為重點臨檢搜查，並藉以嚇阻業者不可存有僥倖心理，縱容不肖人士於旅宿、視聽娛樂場所等地點進行販毒或舉辦吸毒派對。

經統計，這波掃毒專案計執行臨檢處所3387處，動員警力1萬812人次，統計各警察機關2月24日至27日3天專案行動成果，共查獲各類毒品案件1345件、嫌犯1410人，查獲各級毒品淨重約80公斤。

警政署指出，在全國警察努力下，去年查緝毒品犯罪共查獲5萬5481件，較前年4萬9576件，增加5905件，而查獲毒品犯罪人數5萬9897人，也較前年增加6275人，在強力推動掃蕩毒品作為之下，去年查獲毒品犯罪之案件數、嫌犯數及純質淨重，均為近10年最高。

經檢視去年較其他年度呈現大幅增加情形，警政署認為，這並非因毒品氾濫所致，而是藉由強力執法，將隱藏的毒品問題挖掘出來，使警察機關能更明瞭毒品犯罪趨勢，並得以擬定更精準有效的防制毒品策略，將偵查能量充分發揮極致。

(中時)