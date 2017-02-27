永采烘培坊老闆父親店 自畫停車格惹議
台中永采烘焙坊昨日在店門貼出「暫停營業」公告，而又有網友起底餐廳老闆父親經營的日本料理店，在餐廳門前自劃停車格使用，引起爭議。
永采烘焙坊事件引發社會爭論，有網友爆料，永采老闆父親所經營的日本料理店，竟自劃餐廳門前地作為自家餐廳停車格使用。
店家表示，餐廳前的停車格土地為私人所有，提供顧客臨停使用，附近也有停車場提供顧客使用，停車費自顧客的餐費中扣除，鄰居的車輛暫停也不會收費。
台中市交通局表示，餐廳門口的道路的確是店家所有土地，但屬於「退縮的無遮簷人行道」，必須提供公眾使用，不能自己畫設停車格使用。
交通局指出，將會同相關單位前往稽查，劃線的人將根據停車場管理法裁罰新台幣3000元，劃線者必須恢復原狀。若無人承認，交通局將主動塗銷停車格，回歸大眾使用。
永采烘焙坊因超長工時，2名實習生受不了請辭，卻遭店家求償新台幣59萬，實習生家長向議員、勞工局投訴，勞工局前天向餐廳開罰100萬，昨天下午永采烘焙坊貼出公告「暫停營業」。1060227
(中央社)
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