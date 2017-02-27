郝龍斌：二二八真相是民進黨選票提款機

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，二二八真相、轉型正義，對民進黨來說，永遠是選票提款機，以政黨利益為出發來詮釋二二八，台灣社會的真正和解，難以企及。

郝龍斌在臉書發文指出，明天就是二二八事件70週年，如他預期的，民進黨政府又用「去蔣化」來凸顯所謂的轉型正義。為什麼民進黨己經是第二次執政，還要繼續以「被迫害者」的立場、用運動的方式來訴求轉型正義？

郝龍斌說，轉型正義對民進黨來說，不是目的、而是手段。不論台灣早己經是亞洲民主國家的典範，「二二八真相」、「轉型正義」對民進黨來說，永遠是選票提款機，他說，以政黨利益為出發來詮釋二二八，台灣社會的真正和解，難以企及。

郝龍斌表示，70年前在二戰後混亂的國際情勢及國共內戰中發生的二二八事件，不但是台灣社會悲痛的記憶，也是過去執政者對台灣社會的虧欠，因此前總統馬英九從擔任市長、到擔任總統，他不斷用執政者的反省、歉意及具體作為，就是希望讓社會真正和解。

不過，郝龍斌說，以轉型正義代表自居的民進黨所追求的正義與真相，其實就只為了滿足自己執政的存續。對台灣社會救災、青年活動有長期貢獻的紅十字會、救國團、婦聯會等，也只因為與國民黨的歷史淵源，都成為被清算鬥爭的一環。

郝龍斌指出，總統蔡英文說不出的真相和目的，其實是他們根本不要中華民國，他們要的是「專屬民進黨」的新國家，在這個前提下，只要中華民國存在的一天，在民進黨的口中，台灣就永遠沒有轉型正義的一天，而二二八也永遠沒有真正和解的一天。

郝龍斌說，轉型正義和真相和解不容易，但國民黨一定會持續做下去，因為，只有讓台灣民主自由不斷進步，讓不分族群的每一個人生活得越來越好，這才是紀念二二八事件、撫平傷痛的最好方式。1060227

(中央社)