印度遊說WTO 因應川普保護措施

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對於美國總統川普擬緊縮移民政策，進而影響印度人赴美工作賺取外匯的事，印度政府正遊說並建議WTO放寬資訊科技專業人才跨國工作的限制，以促進全球服務貿易發展。

川普執政之後，要求以雇用美國人工作為優先，正在研議緊縮核發H-1B工作簽證給外國人，嚴重衝擊到印度龐大的派遣人力業，尤其是印度軟體工程師接受委外赴美工作業務，其中以印度資訊科技（IT）委外業受創最深。

印度「經濟時報」（Economic Times）今天報導，為因應美國保護主義所帶來的衝擊，印度政府正在遊說世界貿易組織（WTO），並於23日提出「促進服務貿易協定」草案，盼推動各國放寬對服務業人才跨國工作的限制。

這項草案內容包括促進服務業的貿易與發展，以及相關制度規定等條文，希望在符合各國移民規定下，能支持核發簽證給包括IT專業人才在內的服務業人才跨國工作，以促進全球服務貿易發展。

印度所提這項草案內容，還包括海外短期居留專業人才繳納社會安全款，在這些專業人員一返國就應給予退款、保險可攜性，以及更快核發簽證給就醫者等條文。

草案還建議，各國不應以各自不同的數據資料隱私保護措施而對個人資訊流通設下障礙。如果這項條款獲得WTO採納，將幫助印度企業取得在各國所需的數據資料，更容易從歐盟取得高價委外合約。

據報導，草案將於3月14到17日在日內瓦由一專家委員會處理，然後再提交WTO會員國討論。1060227

(中央社)