東北野豹傳懷孕了 專家：是公豹吃太胖
中國大陸黑龍江一處自然保護區巡護員日前整理影片時，驚奇發現一隻野生豹大腹便便似懷孕。保護區人員傳遞好消息給野生動物研究所鑑定，結果專家說，豹是公的，應該只是吃得太飽。
嚴寒的大陸東北最近不僅有一群「胖虎」走紅，還多發現了一隻「胖豹」。
據中新網報導，黑龍江省森林工業總局18日還對外發布消息說，這一事件說明此區域食物鏈豐沛、生態環境優良、野生動物保護情況良好。
「快看，快看，這豹子的肚子大得都快貼雪上了，牠是不是懷孕了？」黑龍江老爺嶺東北虎國家級自然保護區巡護員日前在整理紅外線相機內存卡時，一段7秒的畫面，東北豹「懷孕」的驚喜與疑惑籠罩了整個保護區。
為尋找答案，保護區將拍攝到體態豐盈、腹部明顯突起的東北豹影片送至黑龍江省野生動物研究所鑑定。
透過與現有東北虎、東北豹監測數據庫資料對比、分析，專家認定，這隻東北豹背脊處花紋等多處體貌特徵與2014年9月在這個區域到拍攝到一隻表露雄性特徵的東北豹相關資訊完全一致，確認兩次拍攝到的為同一隻東北豹。
專家認為，因此「他」這次大腹便便地出現只有一個可能—吃得太飽了。1060227
(中央社)
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