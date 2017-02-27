蔡丁貴企圖拉倒蔣中正銅像 警方阻擋

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自由台灣黨員與創黨主席蔡丁貴等10多人，今天中午前往基隆火車站前，企圖以繩索拉倒蔣中正銅像，訴求立即拆除全台灣威權圖騰銅像，遭到警方阻擋。

基隆警方派出多名警員維護秩序，雙方對峙1小時。下午2時，抗議人士無法突破警方重重人牆，轉往佔據火車站前馬路，甚至坐、躺在車道上，企圖阻擋車輛，癱瘓交通。1060227

(中央社)