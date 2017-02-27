響應新南向 華航曼谷線5月再增班
為慶祝飛航曼谷航線50週年，並響應新南向政策，中華航空自5月6日起再增台北曼谷航班，每週三、六各一班，時段絕佳，並與曼谷航空聯營飛航泰國主要城市及觀光景點。
中華航空公司今年將擴大慶祝飛航曼谷航線50週年，半世紀來載運超過3000萬名旅客。華航目前每週有26班（台北/高雄），並無紅眼航班，適合商務和旅行的乘客。自5月6日起，每週三、六再增飛一班台北曼谷。
每週三、六增飛的班號為CI-832航班，下午1時40分自曼谷起飛，傍晚6時20分抵達台北；回程CI-831航班每週三、六早上9時20分起飛，中午12時整抵達曼谷蘇凡納布機場，不論是泰國民眾前往台灣旅遊或者台灣民眾來泰國都非常便利。
華航並與曼谷航空（BANGKOK AIRWAYS）聯營泰國境內的主要城市，如清邁、清萊、普吉、蘇梅島、甲米以及象島6處，方便國內旅客轉機旅遊，或者方便各地泰國旅客經由曼谷轉機至世界各大城市。
華航將以共掛班號聯營的團體戰方式取代單打獨鬥，目前聯營盟友包括歐洲地區的荷航、法航；美國的達美航空以及夏威夷航空；東北亞除了天合聯盟盟友大韓航空外，近日與日航擴大合作範疇；東南亞部分則與印尼航空、越航以及曼谷航空等強化合作網絡。1060227
(中央社)
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