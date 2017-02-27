中校染毒退伍 王定宇4問國防部

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中校涉嫌吸毒火速退伍一案，民進黨立委王定宇今天「4問」國防部，並憂恐危害國防機密、武器等，要求做到弊絕風清、除惡務盡。

海軍艦隊指揮部主計處黃姓中校副處長1月初經警方攔查發現，隨身背包內有疑似毒品吸食器，他向警方表示，是友人所有並非自己所有。事發後第二天，該名中校返回到艦指部後，原依規定要進行尿液檢測，但中校拒絕尿檢，立即申請退伍，2月1日退伍。

王定宇下午在臉書發文表示，面對艦指部黃姓中校涉毒案，要嚴肅面對，不能私情害公，國防部必須回答為何1月11日被警方查獲，2月1日就能報准退休？誰幫的忙？

其次，高居中校職位，涉毒是否有軍中相關人員牽扯？毒品來源為何？第三，憲兵為何沒有啟動調查？第四，若經確認吸毒，如何處分？處分要如何影響退休給與？

王定宇說，軍人涉毒，不僅是治安問題，更因為涉毒軍人恐因為把柄在他人手上、缺錢、缺毒等因素，危害國防機密、武器等，一定要做到弊絕風清、除惡務盡。1060227

(中央社)