川普海軍部長被提名人宣布退出

主動退出的美國海軍部長提名人比爾登。（海軍時報）

根據CNN報導，由川普任命的新任海軍部長比爾登（Philip Bilden）在一份聲明中，明確表示自己不會接受此一職務。

在其本人與國防部長馬提斯的聲明中，比爾登退回海軍部長提名人的原因在於他無法切割自己的商業利益。比爾登指出：「經過了廣泛的審查，我似乎沒有符合政府道德辦公室的要求，但這中間並沒有任何不當的干擾，也並非因為嚴重不利於我的家庭與私人經濟狀況。」

馬提斯則表示，這一切都是來自於比爾登的決定，並強調個人隱還有擔任部長必須與商業利益分隔等種種原因，都讓他面臨挑戰。為此，馬提斯將會在未來幾天提出新的名單給川普總統。據說這是自陸軍部長提名人的奧維拉(Vincent Viola)，以後第二位由於財政狀況無法分離而退出川普閣員提名的人選。

(中時電子報)