南韓部署薩德 樂天集團提供土地

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據韓聯社消息，韓國樂天董事會決定為部署薩德供地。

韓國國防部27日下午發布消息，韓國國防部收到了來自樂天集團的通報，稱樂天集團理事會同意轉讓星州高爾夫球場，這意味著樂天集團同意給韓美提供薩德反導系統的最終部署地。韓國國防部還稱有望明天與樂天集團簽署相關的地皮交換協議。

韓聯社2月27日報導稱，韓國國防部發言人文尚均27日在例行記者會上表示，樂天集團將於今日召開董事會會議，決定是否把星州高爾夫球場地皮轉讓給國防部用於部署「薩德」反導系統。文尚均表示，國防部將根據董事會會議結果採取後續措施。韓方將爭取如期在半島部署薩德反導系統。

星州高爾夫球場歸樂天集團旗下樂天商社所有，本月3日，樂天商社開會就向國防部轉讓地皮的事宜進行了討論但未果。

(旺報)