冷氣團一波接一波 這些人最容易癢癢

部分民眾在溫差大的冬天，會出現乾癢的症況，醫師建議，可塗抹「保油大於保濕」的保濕產品來保養。（倪浩倫攝）

冷氣團一波接一波的來，不少民眾的皮膚也出狀況。29歲的小妮，這幾天臉部、四肢都出現癢感，尤其在每晚泡完熱水澡後，乾癢狀況更明顯。皮膚科醫師表示，這種典型的「冬季溼疹」症況，好發在溫差大的天氣，除了長者和幼童容易出現外，洗澡水過熱、長時間泡澡、出汗未維持乾爽，都是促發乾癢的危險因子。

部分民眾一到冬天，就會出現這裡癢、那裡癢的狀況，若忍不住伸手「抓抓」，還可能出現傷口、留疤等情形。萬芳醫院皮膚科主治醫師石博宇說，人體皮膚會隨著外界溫差，來分泌油脂保護體內的生化反應，但像是長者容易油脂分泌不足，幼兒的皮膚則因尚不穩定、尚無法快速適應溫差，「這兩者皆是容易冬季乾癢的苦主。」

開業皮膚科醫師趙昭明表示，冬季乾癢雖好發在長者和幼兒，但近來年輕族群也有增加趨勢，因為除了體質之外，部分外在的刺激，也會引發冬季乾癢；他指出，當洗澡溫度過熱、泡澡時間過長，油脂可能遭到過度清潔，導致皮膚因過於乾燥而發癢。石博宇補充，「流汗」也是原因之一，因為汗水對身體來說、也屬一種刺激，若流汗「悶太久」，可能也會發癢。

冬季乾癢屬於「周期性」的皮膚問題，想要「避免復發」，洗澡水溫不應超過42度、泡澡時間不過長；石博宇建議，進到室內，便應將外套脫去，減少汗水「悶」在衣服的機會，一旦出汗，也應儘快擦拭、保持肌膚乾爽。趙昭明說，冬天應使用「保油大於保濕」的保濕產品，也能減少乾癢發生的頻率。

(中時)