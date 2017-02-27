騎單車誤闖快速道路 中度智障男子遭撞死

林姓男子騎腳踏車誤闖快速道，被車撞成重傷不治，腳踏車和帽子都掉落。（許素惠翻攝）

54歲中度智障林姓西螺鎮民，26日晚間騎腳踏車誤闖上台61線快速道路，先與一輛由南向北行轎車相撞，後又被另輛車子輾壓過去，傷重不治。家人遍尋不著，27日上午報警協尋，警方比對身分，發現就是已經車禍身故的林男。

(中時)