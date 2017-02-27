唐綺陽受威脅 李四端神預測奧斯卡全中準翻！

李四端在節目中預測奧斯卡5項大獎全中。（圖／中時資料照片）

第89屆奧斯卡頒獎典禮今(27日)稍早落幕，名單引發熱議，稍早網友發現主播李四端在上周播出的節目中，開口預測幾項大獎花落誰家，沒想到今一對比竟全中，神準度百分百，且一席話中似乎還猜到最佳影片不是頒給《樂來越愛你》的烏龍，而是《月光下的藍色男孩》中獎，讓網友大讚「簡直國師」。

上週李四端在《李四端的雲端世界》節目中大膽預測這屆的奧斯卡得獎名單，開頭他謙虛表示其實自己不可能知道，但若觀察美國最近社會脈動，可推測一些「有道理」的名單，首先去年白人當道，他認為今年應該會逆轉，再加上川普當選引發的分裂，「奧斯卡會員一向自認為是主流價值代表，因此想必會釋放『特殊的訊號』。」

李四端說，他認為男女配角會頒給《月光下的藍色男孩》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）和《藩籬》薇拉戴維斯（Viola Davis），兩位演技讚，也都是非洲裔演員，而既然男女配角都頒給黑人演員，影帝影后大獎是白人的可能性便大增。

奧斯卡影后方面，李四端認為艾瑪史東（Emma Stone）在《樂來越愛你》表現出色，得獎十拿九穩，影帝應是《海邊的曼徹斯特》凱西艾佛列克（Casey Affleck），「他也是新人，但是非常演技之好」，至於最大獎最佳影片，全世界幾乎都認為是《樂來越愛你》，但他覺得應是《月光下的藍色男孩》，「理由很簡單，它所釋放、所宣揚的正是愛與寬容」，而這正是大家重視的人性與社會主流價值。

李四端更表示，如果今年的最佳影片竟是「一部都會白人的音樂愛情浪漫劇」，「那就太不足以代表2017年的美國了」，結果今得獎名單公布，李四端所預測的五項大獎全中，網友也紛紛在影片底下留言說：「預測全中了！太強了，雖然最佳電影發生小烏龍﻿」、「新任國師！」、「朝聖！神預測」。

(中時電子報)