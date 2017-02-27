WBC》中華隊明戰新日鐵 江少慶先發

旅美小將江少慶，是本屆經典賽中華隊唯一旅美球員。(周鎮宇攝)

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經典賽中華隊赴日移地訓練，明天將進行第2場熱身賽，對戰日本社會人球隊新日鐵廣畑，中華隊將排出陣中唯一的旅美球員江少慶掛帥，這也將是他加入中華隊後首度先發。

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中華隊26日進行赴日首場熱身賽，靠投手群的有效壓制，以2比0擊敗社會人球隊日本新藥隊，但打線未能有效發揮，也是中華隊要持續調整的重點，今天全隊維持練球，明天將戰新日鐵廣畑隊，也是赴日移訓的最後一場熱身賽。

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明天中華隊預計排出江少慶先發，他在本月中向中華隊報到，昨日的比賽中首度登板實戰，中繼1局無失分，用了11球，球速147公里。而他所屬的球團印地安人為保護他，在這次經典賽為他設下球速限制，熱身賽、正式賽，單局投球數不可超過35球，經典賽首輪投球數則不可超過65球。

(中時電子報)