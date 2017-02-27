中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天

中時
點閱130
我要評比
0/10
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
金門「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，村民虔敬醮慶祈福。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
陳福海縣長率同縣府團隊在「唐牧馬侯祠」上香祈福。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
金門地方相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
開浯恩主陳淵（右）、助靈夫人林氏（左）之間的傳說，仍為耆老津津樂道。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
遶境巡安的陣頭將庵前聚落渲染得熱鬧繽紛。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
村民以虔敬心情奉迎「開浯恩主」遶境巡安。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
金防部也支援30名官兵，協助遶境巡安活動。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
女信眾參加扛轎隊伍，奉迎助靈夫人出巡。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
金城城區的廟宇也共襄盛舉，為巡安活動增添熱鬧。（李金生攝）
金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天
南門天后宮「布馬陣」參加巡安，是遶境矚目焦點之一。（李金生攝）

農曆2月初2是「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，金門縣長陳福海率同縣府團隊在縣定古蹟「唐牧馬侯祠」遵循古禮祭祀，感念祂率領12姓氏登島墾荒的恩澤。當地信眾也以虔敬心情奉迎遶境巡安，鑼鼓喧天熱鬧滾滾。

金門縣志記載，唐德宗貞元年間（804年），陳淵率同蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭等12姓入浯（金門古稱）開墾，島民以「開浯恩主」相稱，在金城鎮豐蓮山麓庵前村建廟奉祀。

侯廟配祀的「助靈夫人」林氏，相傳是金門浦邊村人，被庵前村一戶人家收養。有一天，她在廟前採桑葉，見陳淵塑像英挺，心生愛慕，並許願永結連理，不久即歸真，由鄉人塑像於陳淵身邊，祭祀至今。

地方還相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世，深諳馬性又擅於驅使，平日野放吃草，若欲聚集則擊鼓豎旗，馬匹會依照旗色分別站立；另還傳說祂曾在村外以劍指地為「藥井」，以治療島民和馬匹疾病，遺址目前仍在，並曾發動「陰兵」擊退登島倭寇，為古廟平添鄉野奇譚。

村民連2天醮慶酬神，陳福海縣長在上午率同縣府秘書長林德恭等人上香祈福，家家戶戶也擺設香案祭拜，並在下午3時起駕遶境巡安，五彩旌旗隨風飄揚，喧天鑼鼓響徹雲霄，紅男綠女、老老少少穿梭來去，將平日寂靜的小聚落妝點得熱鬧繽紛。

(中時)

關鍵字：金門開浯恩主唐牧馬侯祠遶境
點閱130
我要評比
0/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。