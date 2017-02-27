金門開浯恩主聖誕 庵前聚落鑼鼓喧天

金門「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，村民虔敬醮慶祈福。（李金生攝）

陳福海縣長率同縣府團隊在「唐牧馬侯祠」上香祈福。（李金生攝）

金門地方相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世。（李金生攝）

開浯恩主陳淵（右）、助靈夫人林氏（左）之間的傳說，仍為耆老津津樂道。（李金生攝）

遶境巡安的陣頭將庵前聚落渲染得熱鬧繽紛。（李金生攝）

村民以虔敬心情奉迎「開浯恩主」遶境巡安。（李金生攝）

金防部也支援30名官兵，協助遶境巡安活動。（李金生攝）

女信眾參加扛轎隊伍，奉迎助靈夫人出巡。（李金生攝）

金城城區的廟宇也共襄盛舉，為巡安活動增添熱鬧。（李金生攝）

南門天后宮「布馬陣」參加巡安，是遶境矚目焦點之一。（李金生攝）

農曆2月初2是「開浯恩主」陳淵聖誕千秋，金門縣長陳福海率同縣府團隊在縣定古蹟「唐牧馬侯祠」遵循古禮祭祀，感念祂率領12姓氏登島墾荒的恩澤。當地信眾也以虔敬心情奉迎遶境巡安，鑼鼓喧天熱鬧滾滾。

金門縣志記載，唐德宗貞元年間（804年），陳淵率同蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭等12姓入浯（金門古稱）開墾，島民以「開浯恩主」相稱，在金城鎮豐蓮山麓庵前村建廟奉祀。

侯廟配祀的「助靈夫人」林氏，相傳是金門浦邊村人，被庵前村一戶人家收養。有一天，她在廟前採桑葉，見陳淵塑像英挺，心生愛慕，並許願永結連理，不久即歸真，由鄉人塑像於陳淵身邊，祭祀至今。

地方還相傳陳淵是「天駟馬精」和「馬神」轉世，深諳馬性又擅於驅使，平日野放吃草，若欲聚集則擊鼓豎旗，馬匹會依照旗色分別站立；另還傳說祂曾在村外以劍指地為「藥井」，以治療島民和馬匹疾病，遺址目前仍在，並曾發動「陰兵」擊退登島倭寇，為古廟平添鄉野奇譚。

村民連2天醮慶酬神，陳福海縣長在上午率同縣府秘書長林德恭等人上香祈福，家家戶戶也擺設香案祭拜，並在下午3時起駕遶境巡安，五彩旌旗隨風飄揚，喧天鑼鼓響徹雲霄，紅男綠女、老老少少穿梭來去，將平日寂靜的小聚落妝點得熱鬧繽紛。

(中時)