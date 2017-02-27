屏東熱博落幕前夕，園區舉辦千人焢土窯

屏東縣長潘孟安（中）挽起袖子，跟著學童一起完成堆窯。（林和生攝）

屏東熱帶農業博覽會趁著228連假，號召千人一同焢土窯。（林和生攝）

不少家長帶著孩子焢土窯，延續世代間的童年回憶。（林和生攝）

以全台最大電影畫布的彩繪稻田為號召，為期38天的屏東熱帶農業博覽會將在228連假後正式落幕，主辦單位今日號召千人一同焢土窯，吸引不少家庭同樂，連屏東縣長潘孟安也一時技癢，從堆窯到引火、全程參與，園方估計，今年入園人數可望突破160萬人次。

潘孟安指出，熱博除是春節、假日踏青好去處，更能呈現屏東農業軟實力，很多人來到此處才知道屏東的可可、咖啡及多元伴手禮，除了感受南台灣農業生命力，更來的經濟效益更為可觀，承諾未來將搭配彩稻藝術，常態性舉辦下去。

主辦單位將園區部分熟成的農作物進行採收，順勢作為焢土窯食材，潘孟安興奮地說，焢土窯是許多長輩在昔日農村社會兒時的快樂時光，隨著土塊一層層往上疊成一個空心圓球狀的窯，要穩固又不能太高，從疊窯、生火到蓋窯，在在都是學問。

他一邊介紹一邊動手參與，分享自己已經數十年沒有動手搭窯，但手法不至於生疏，更強調，焢土窯活動除了可以拉近家人、朋友關係，更能培養團隊合作精神，促進人與人間的情感交流，看到那麼多人參與，真的很難得。

趁著連續假期帶著全家一起焢窯的家長李明蒼說，眼前事物都是童年生活寫照，卻是現在孩子從沒經歷過的事，動手捏泥巴、把土堆燒得火紅，食物埋在裡面燜熟，會來參與，就是想把上一代童年的回憶繼續延續下去。

(中時)