月光下的藍色男孩 導演靈感來自侯孝賢
「月光下的藍色男孩」（Moonlight）今天榮獲奧斯卡最佳影片殊榮，也另外抱回2座獎項。導演巴瑞賈金斯曾透露，電影中的三段式敘事手法靈感是來自台灣導演侯孝賢。
根據電影網站IMDb，巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）所執導的「月光下的藍色男孩」，先前已在金球獎、美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）與獨立精神獎（Spirit Awards）橫掃多個獎項，今天又在奧斯卡摘下最佳影片、最佳改編劇本與最佳男配角獎，備受肯定。
事實上，巴瑞賈金斯去年接受紐約林肯中心電影協會專刊「電影評論」（Film Comment）時曾透露，「月光下的藍色男孩」是向導演侯孝賢執導、2005年上映的「最好的時光」致敬。
「電影評論」詢及，拍攝「月」片時是否有受到任何電影啟發，巴瑞賈金斯說：「侯孝賢的『最好的時光』，那部片由3段情感架構所組成，是種三段相連的敘事手法，其中1幕就是向這部片致敬，發生在撞球間的第1段故事。」
侯孝賢「最好的時光」的故事背景年代依片中出現順序分別是1966年、1911年和2005年，由舒淇和張震擔綱，在三段不同時代飾演三對戀人，演繹生命不同片段。（譯者：中央社周莉芳）1060227
(中央社)
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