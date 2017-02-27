川普禁穆令 新居風暴反奪奧斯卡外語片
伊朗導演阿斯哈法哈蒂今天以「新居風暴」奪下本屆奧斯卡最佳外語片獎，因美國總統川普頒佈「禁穆令」，阿斯哈法哈蒂雖沒出席奧斯卡，但奪獎也再度引發各界關注。
曾於2012年以「分居風暴」奪得奧斯卡最佳外語片獎的伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi），相隔5年、今天再以新片「新居風暴」奪下同一獎項，成為影史上繼費里尼、柏格曼、索拉之後，第4位二度榮獲奧斯卡外語片獎的導演，再寫影史紀錄。
「新居風暴」在去年坎城影展大放異彩，奪下最佳男主角及最佳劇本雙料大獎，再次進軍奧斯卡，原本並不被看好，未料，川普上月底頒布禁止7個穆斯林為主國家公民入境美國的「禁穆令」反倒為其助攻，阿斯哈法哈蒂更適時發表「不出席奧斯卡」聲明，引發各界聲援，果然一舉擊敗德國勁敵「顛父人生」，奪下第89屆奧斯卡最佳外語片大獎。
一如反川普「禁穆令」的聲明，阿斯哈法哈蒂連同「新居風暴」全體演員，都沒有出席今天舉行的第89屆奧斯卡頒獎典禮，而由第一名伊朗裔美籍太空女遊客安薩里（Anousheh Ansari），代為領獎並代讀獲獎感言，她曾以2000萬美元赴太空翱翔，成為伊朗女性偶像。
阿斯哈法哈蒂除對再奪奧斯卡獎表示榮幸，並嚴正抗議川普頒布「禁穆令」禁止7個伊斯蘭國家人民入境美國的不人道政策，認為此舉將世界分成「你們、我們」會製造恐懼，而他為尊重國家和人民，選擇不出席頒獎典禮。
阿斯哈法哈蒂同時表示，電影能打破僵化印象，並讓人們產生同理心，在此時更形重要。他並將川普與伊朗強硬派行徑相提並論，這份致詞引發全場掌聲如雷。
「新居風暴」去年12月在台上映至今，目前仍在信義威秀、高雄MLD台鋁影城上映，台中老虎城威秀也將加入映演。1060227
(中央社)
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