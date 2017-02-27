郭樹清掌銀監會 外媒：大陸金融改革
中國大陸前山東省省長郭樹清日前出任大陸的中國銀行業監督管理委員會主席，紐約時報認為這項任命表明，中國大陸嚴肅面對金融改革問題，軟弱無力的金融系統阻礙中國大陸經濟發展。
紐約時報這條發自上海的報導指出，郭樹清作為中國大陸經濟改革者的聲譽，是在他擔任股票市場最高監管官員時所建立的。
擔任中國大陸證券監管管理委員會主席短短的17個月裡，他就發布80條重要指示，以阻止長期存在的交易問題，遏制操縱市場的行為，消除對外國投資者設置的障礙，讓他獲得「郭旋風」的稱號。
報導指出，郭樹清這次回到北京，是為了解決不清不白且負債沉重的中國大陸銀行體系，也表明中國大陸正在嚴肅面對金融改革問題。但改革的風險很大，中國大陸軟弱無力的金融體系，阻礙中國大陸的經濟發展。
北京清華大學經濟學家朱寧分析，郭樹清被召回北京，可能是中國大陸金融監管框架發生根本改革的信號。
華爾街日報也指出，郭樹清將受命在當前的監管制度改革中扮演重要角色。他所面臨的一大挑戰是中國大陸銀監會、證監會、保險監督管理委員會和中國人民銀行常常獨立行動，有時目標甚至相互矛盾。
知情人士指出，北京當局正在考慮的一個方案是讓郭樹清負責銀監會與保監會的合併。一位知情人士並透露，郭樹清可能會被重用。1060227
(中央社)
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